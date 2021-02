TV7Benevento : Scrittori: archivio di Giorgio Saviane sarà custodito al Gabinetto Vieusseux di Firenze... -

Ultime Notizie dalla rete : Scrittori archivio

Affaritaliani.it

Da lì poi, come in un gioco di scatole cinesi, piano piano, ho tirato fuori documenti d'; ho studiato la letteratura femminista del Seicento; ho frugato nella storia economica e nella storia ...L'storico conserva la collezione dei 131 numeri originali e l'intero fondo fotografico ... come ci diverte tutto il nostro lavoro che è molto vario e ci pone in contatto con artisti,,...Condividi questo articolo:Firenze, 18 feb. – (Adnkronos) – L’archivio dello scrittore Giorgio Saviane (1916-2000) sarà custodito al Gabinetto Letterario Vieusseux di Firenze, dove una volta terminato ...La maison di Kering ha presentato una selezione di capi e accessori, parte della collezione Epilogue, caratterizzata dalle stampe del designer ...