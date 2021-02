Sconcerti | Ronaldo è ormai sul filo dell’imbarazzo | va aiutato

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Sul Corriere della Sera, Marioscrive di. Le prestazioni del portoghese iniziano ad essere preoccupanti. Bisognerebbe aiutarlo, perché è evidente che c’è qualcosa di forte che lo condiziona.scrive: “sul. Adesso il problema è evidente e quasi incomprensibile. Finora si era limitato a segnare e a giocare meno bene. Oraè scomparso. In un’azione complessa ha perfino scalciato l’aria come un vecchio senza equilibrio. Ha qualcosa, va, comunque la pensi lui. Non basta nemmeno l’errore consueto di tenerlo in mezzo alle difese, c’è qualcosa di forte che lo frena. E senza di lui la Juve è normale, come molti suoi avversari”. L'articolo ilNapolista.

