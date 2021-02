Sci alpino, variante inglese del Covid trovata in 4 tamponi ai Mondiali di Cortina (Di giovedì 18 febbraio 2021) Non giungono buone notizie dai Mondiali 2021 di sci alpino a Cortina e non ci si riferisce ai riscontri poco lusinghieri per i colori azzurri. Stando a quanto riportano le cronache, infatti, la variante inglese del Covid-19 è stata riscontrata in quattro tamponi provenienti da un gruppo di sei prelevati tra i partecipanti alla rassegna iridata. Una situazione preoccupante confermata da Antonia Ricci, direttrice dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) di Padova, che sta attuando un processo di sequenziamento del famigerato virus sul territorio per conto della Regione Veneto. Stando a quanto riferito da Ricci si tratta di “persone che risiedono in Italia“. Allo stato attuale delle cose non si sa ancora se i casi positivi considerati siano atleti, ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 febbraio 2021) Non giungono buone notizie dai2021 di scie non ci si riferisce ai riscontri poco lusinghieri per i colori azzurri. Stando a quanto riportano le cronache, infatti, ladel-19 è stata riscontrata in quattroprovenienti da un gruppo di sei prelevati tra i partecipanti alla rassegna iridata. Una situazione preoccupante confermata da Antonia Ricci, direttrice dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) di Padova, che sta attuando un processo di sequenziamento del famigerato virus sul territorio per conto della Regione Veneto. Stando a quanto riferito da Ricci si tratta di “persone che risiedono in Italia“. Allo stato attuale delle cose non si sa ancora se i casi positivi considerati siano atleti, ...

Coninews : GIOIA TRICOLORE ?????? Con il successo nel parallelo di #Cortina2021 Marta #Bassino riporta dopo 24 anni l'Italia de… - Agenzia_Ansa : Il marito vieta alla Ct della squadra iraniana femminile di #sci alpino di andare ai #Mondiali di #Cortina. Per l'e… - Eurosport_IT : La nostra campionessa!???????? ??? Il video della vittoria di Marta Bassino: - MasterblogBo : CORTINA D'AMPEZZO (ITALPRESS) - Doveva essere la grande giornata dell'Italia ai Mondiali di sci alpino di Cortina 2… - vannisantoni : RT @UAAR_it: #Iran, allenatrice della squadra di #sci alpino #SamiraZargari non può venire in #Italia per i mondiali di #Cortina: il marito… -