Sci alpino | Tommaso Sala è terzo nello slalom di Meiringen Hasliberg vinto da Billy Major

Billy Major si è aggiudicato il primo slalom di Meiringen Hasliberg (Svizzera) valevole per la Coppa Europa di sci alpino 2020-2021. Il britannico, infatti, è stato in grado di completare una splendida rimonta nel corso della seconda manche, andando a concludere con il tempo complessivo di 1:40.50 (50.52 e 49.98) distanziando di appena 17 centesimi il tedesco Anton Tremmel che, a metà gara, lo precedeva di ben 57 centesimi. Completa il podio Tommaso Sala con un distacco di 25. Dopo una prima metà di gara in 50.71, il nostro portacolori è stato in grado di risalire alla grande in 50.04, fino a centrare il podio. Quarta posizione per lo statunitense Benjamin Ritchie a 33 centesimi, quinta per il norvegese Alexander Steen Olsen a 42, mentre è sesto lo ...

