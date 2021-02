Sci alpino, Sofia Goggia: “Tornerò ad allenarmi ad aprile, il mio obiettivo sono le Olimpiadi di Pechino 2022” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Sofia Goggia sta soffrendo non poco in questi giorni ad assistere da spettatrice alle gare dei Mondiali 2021 di sci alpino a Cortina. La campionessa olimpica di discesa a PyeongChang nel 2018 attendeva con ansia l’appuntamento sulle nevi di casa per dominare la scena nelle specialità veloci, a lei così congeniali. Purtroppo l’infortunio subito a Garmisch-Partenkirchen è costato caro, ovvero la frattura composta del piatto tibiale laterale del ginocchio destro. Per questo la sciatrice bergamasca è stata costretta a chiudere così la sua stagione, guardando a quel che sarà la prossima: “Conto di tornare sugli sci ad aprile, e cominciare con attenzione la preparazione a una stagione importante: ci sono le Olimpiadi“, le parole di Sofia ai microfoni di ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 febbraio 2021)sta soffrendo non poco in questi giorni ad assistere da spettatrice alle gare dei Mondiali 2021 di scia Cortina. La campionessa olimpica di discesa a PyeongChang nel 2018 attendeva con ansia l’appuntamento sulle nevi di casa per dominare la scena nelle specialità veloci, a lei così congeniali. Purtroppo l’infortunio subito a Garmisch-Partenkirchen è costato caro, ovvero la frattura composta del piatto tibiale laterale del ginocchio destro. Per questo la sciatrice bergamasca è stata costretta a chiudere così la sua stagione, guardando a quel che sarà la prossima: “Conto di tornare sugli sci ad, e cominciare con attenzione la preparazione a una stagione importante: cile“, le parole diai microfoni di ...

Coninews : GIOIA TRICOLORE ?????? Con il successo nel parallelo di #Cortina2021 Marta #Bassino riporta dopo 24 anni l'Italia de… - Agenzia_Ansa : Il marito vieta alla Ct della squadra iraniana femminile di #sci alpino di andare ai #Mondiali di #Cortina. Per l'e… - Eurosport_IT : La nostra campionessa!???????? ??? Il video della vittoria di Marta Bassino: - DanieleRaponi : 13 ???? #Bassino 26 ???? #Pirovano 32 ???? E #Curtoni non qualificata per la seconda discesa ???? #Brignone fuori nella pri… - DanieleRaponi : ???? #Gut Campionessa del Mondo #medaglia #oro ?? slalom gigante #Mondiali di sci alpino #WorldChampionships… -