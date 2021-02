Sci alpino, Mondiali: le pagelle di oggi. Lara Gut infinita, Shiffrin e Liensberger si mangiano le mani, delude l’Italia (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tutta l’Italia dello sci alpino aveva cerchiato con il pennarello rosso la data odierna sul calendario dei Campionati Mondiali di Cortina 2021. Il programma prevedeva, infatti, il gigante femminile. Tradotto: notevoli chance di medaglia per le nostre portacolori. Morale della favola? Delusione piena. Nessuna delle azzurre conclude nella top10, con Federica Brignone che, addirittura, esce già nella prima discesa. Non propriamente quello che le azzurre si aspettavano. Va a vincere Lara Gut-Behrami, che prosegue nel suo momento da favola, beffando per questione di pochissimi centesimi sia Mikaela Shiffrin, sia Katharina Liensberger. Andiamo, quindi, a consegnare le pagelle della gara odierna. LE pagelle DEL GIGANTE FEMMINILE DI CORTINA ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tuttadello sciaveva cerchiato con il pennarello rosso la data odierna sul calendario dei Campionatidi Cortina 2021. Il programma prevedeva, infatti, il gigante femminile. Tradotto: notevoli chance di medaglia per le nostre portacolori. Morale della favola? Delusione piena. Nessuna delle azzurre conclude nella top10, con Federica Brignone che, addirittura, esce già nella prima discesa. Non propriamente quello che le azzurre si aspettavano. Va a vincereGut-Behrami, che prosegue nel suo momento da favola, beffando per questione di pochissimi centesimi sia Mikaela, sia Katharina. Andiamo, quindi, a consegnare ledella gara odierna. LEDEL GIGANTE FEMMINILE DI CORTINA ...

