Sci alpino, Mikaela Shiffrin in testa al gigante dei Mondiali. Flop Italia: Bassino fuori dalle 10, out Brignone (Di giovedì 18 febbraio 2021) Doppietta americana al termine della prima manche del gigante femminile dei Mondiali di Cortina. Se il primato di Mikaela Shiffrin non stupisce, sorprende, invece, il secondo posto della connazionale Nina O'Brien, staccata solamente di due centesimi dalla compagna di squadra. Un gigante duro ed una prima manche lunga e che ha messo in difficoltà la tenuta fisica delle atlete. Shiffrin ha fatto la differenza nella parte finale, riuscendo a portarsi dietro gran velocità, recuperando anche quattro decimi alle avversarie. Gara diversa per O'Brien, che si è trovata avanti quasi di mezzo secondo rispetto a Mikaela al terzo intermedio, perdendo poi tutto il vantaggio nell'ultimo tratto. Lotta per la vittoria e per il podio apertissima, visto che al terzo posto c'è Lara ...

