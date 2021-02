Sci alpino, medagliere Mondiali Cortina 2021: tutte le medaglie (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il medagliere aggiornato in tempo reale dei Mondiali 2021 di sci alpino che si svolgeranno a Cortina d’Ampezzo. Gli atleti arrivano in Italia per due settimane di gare in cui verranno assegnate le medaglie in tutte le discipline. La selezione azzurra, dopo gli ottimi risultati raggiunti nelle ultime stagioni, punta a conquistare parecchi riconoscimenti tra le nevi di casa. IL PROGRAMMA DELLE GARE I RISULTATI E LE CLASSIFICHE GARA PER GARA LA DIRETTA E I LIVE GARA PER GARA GLI ITALIANI PRESENTI PER OGNI GARA IL medagliere AGGIORNATO (NELL’ORDINE ORO – ARGENTO – BRONZO) Austria 4 0 1 Svizzera 3 1 5 Francia 1 1 2 Usa 1 1 1 Italia ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ilaggiornato in tempo reale deidi sciche si svolgeranno ad’Ampezzo. Gli atleti arrivano in Italia per due settimane di gare in cui verranno assegnate leinle discipline. La selezione azzurra, dopo gli ottimi risultati raggiunti nelle ultime stagioni, punta a conquistare parecchi riconoscimenti tra le nevi di casa. IL PROGRAMMA DELLE GARE I RISULTATI E LE CLASSIFICHE GARA PER GARA LA DIRETTA E I LIVE GARA PER GARA GLI ITALIANI PRESENTI PER OGNI GARA ILAGGIORNATO (NELL’ORDINE ORO – ARGENTO – BRONZO) Austria 4 0 1 Svizzera 3 1 5 Francia 1 1 2 Usa 1 1 1 Italia ...

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino Ai Mondiali 4 casi di variante inglese del Covid - 19 La variante inglese del Coronavirus è stata individuata in quattro tamponi provenienti da un gruppo di sei prevelati tra i partecipanti ai Mondiali di sci di Cortina D'Ampezzo. Lo ha reso noto oggi Antonia Ricci, direttrice dell'Istituto zooprofilattico delle Venezie di Padova, che per conto della Regione Veneto sta attuando un programma di ...

Sci: 'ristori subito', in 400 in piazza ad Aosta Circa 400 persone si sono trovate in piazza Chanoux ad Aosta per la manifestazione organizzata dai sindacati Cgil, Cisl. Savt dopo la decisione di protrarre fino al 5 marzo lo stop allo sci alpino da parte del ministro della Salute . "La montagna merita rispetto non 'Speranza'" è lo slogan che campeggia sullo striscione portato dai lavoratori degli impianti a fune, arrivati ...

Sci alpino oggi, Mondiali: orari, tv, programma, pettorali gigante femminile OA Sport Cortina 2021: sciatrice iraniana su caso ct, 'tutte insieme possiamo cambiare regole' Roma, 18 feb. (Adnkronos) - Le donne iraniane "tutte insieme" possono "cambiare" le regole che hanno impedito alla ct della nazionale femminile di sci alpino, Samira Zargari, di seguire la squadra a C ...

Gigante femminile Mondiali Cortina 2021: Lara Gut medaglia d’oro, Bassino 13^ Sci alpino, risultati e classifica finale del gigante femminile dei Campionati Mondiali di Cortina d'Ampezzo 2021 ...

