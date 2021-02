Sci alpino, Marta Bassino: “Ho sbagliato e mi è costato caro. Sono lontana, ma non è finita” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Marta Bassino ha deluso nella prima manche del gigante dei Mondiali 2021 di sci alpino. La piemontese, capace di vincere quattro gare in questa stagione proprio in questa specialità, ha commesso alcuni errori sulla pista di Cortina d’Ampezzo e ora è attardata in classifica. La fresca Campionessa del Mondo di parallelo occupa il 15mo posto, attardata di 1.54 dalla statunitense Mikaela Shiffrin. Il terzo posto della svizzera Lara Gut è lontana 1.46, dunque puntare al podio appare improbabile. L’azzurra ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Rai: “Purtroppo ho fatto qualche errore e quindi prendo tanto. Era una manche molta lunga, con diversi cambi di neve, si partiva con neve che teneva poi trovavamo un po’ di porte che scivolava un po’ quindi bisognava sapersi adattare. Io ho sbagliato e ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 febbraio 2021)ha deluso nella prima manche del gigante dei Mondiali 2021 di sci. La piemontese, capace di vincere quattro gare in questa stagione proprio in questa specialità, ha commesso alcuni errori sulla pista di Cortina d’Ampezzo e ora è attardata in classifica. La fresca Campionessa del Mondo di parallelo occupa il 15mo posto, attardata di 1.54 dalla statunitense Mikaela Shiffrin. Il terzo posto della svizzera Lara Gut è1.46, dunque puntare al podio appare improbabile. L’azzurra ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Rai: “Purtroppo ho fatto qualche errore e quindi prendo tanto. Era una manche molta lunga, con diversi cambi di neve, si partiva con neve che teneva poi trovavamo un po’ di porte che scivolava un po’ quindi bisognava sapersi adattare. Io hoe ...

