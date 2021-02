Sci alpino, Goggia: “Sensazione di dispiacere, ma grande emozione per l’oro di Bassino” (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Sto abbastanza bene, il recupero procede, sono qui a Cortina e c’è una Sensazione di dispiacere di non esserci soprattutto visti i risultati della stagione, però poi ho avuto una grande emozione di felicità per l’oro di Marta nel parallelo e adesso me la voglio godere e sono venuta per supportare tutte le mie compagne, speriamo in una grande giornata per l’Italia”. Sono queste le parole a Rtl 102.5 di Sofia Goggia, al momento a Cortina per tifare le sue connazionali. “Nei primi giorni di questo Mondiale io ho voluto lasciare le mie compagne tranquille, loro sapevano che le avrei guardate con un occhio di riguardo da casa. Sembrava che questo Mondiale non volesse partire i primi giorni, ed è un peccato, Cortina è sempre stupenda invece le ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Sto abbastanza bene, il recupero procede, sono qui a Cortina e c’è unadidi non esserci soprattutto visti i risultati della stagione, però poi ho avuto unadi felicità perdi Marta nel parallelo e adesso me la voglio godere e sono venuta per supportare tutte le mie compagne, speriamo in unagiornata per l’Italia”. Sono queste le parole a Rtl 102.5 di Sofia, al momento a Cortina per tifare le sue connazionali. “Nei primi giorni di questo Mondiale io ho voluto lasciare le mie compagne tranquille, loro sapevano che le avrei guardate con un occhio di riguardo da casa. Sembrava che questo Mondiale non volesse partire i primi giorni, ed è un peccato, Cortina è sempre stupenda invece le ...

Coninews : GIOIA TRICOLORE ?????? Con il successo nel parallelo di #Cortina2021 Marta #Bassino riporta dopo 24 anni l'Italia de… - Agenzia_Ansa : Il marito vieta alla Ct della squadra iraniana femminile di #sci alpino di andare ai #Mondiali di #Cortina. Per l'e… - Eurosport_IT : La nostra campionessa!???????? ??? Il video della vittoria di Marta Bassino: - aylaf__ : RT @sportface2016: #Cortina2021 Minacciato di morte via e-mail l'organizzatore del gigante parallelo: denunciato informatico svizzero ht… - sportface2016 : #Cortina2021 Minacciato di morte via e-mail l'organizzatore del gigante parallelo: denunciato informatico svizzer… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino Sci: Dalla Regione quasi 16 mila euro per sei Sci Club valdostani ... Ski Club Chamolé - 3 mila euro per l'organizzazione di due gare internazionali FIS e FIS Junior Regionali di sci alpino maschili e femminili svoltesi a Pila nei giorni 14 e 15 gennaio 2021; Ski Club ...

Anche gli scarponi da sci oggi si possono riciclare ... un progetto di economia circolare per trasformare gli scarponi usati in materiali di seconda generazione, che ha presentato a Cortina durante i Campionati del Mondo di sci alpino 2021 . L'obiettivo ...

Sci alpino oggi, Mondiali: orari, tv, programma, pettorali gigante femminile OA Sport Iran, niente Cortina per la ct: il marito non l’ha fatta partire Intanto ieri nel parallelo a squadre successo della Norvegia, davanti a Svezia e Germania, con l’Italia eliminata nei quarti di finale Stando a quanto trapelato dalla Federazione iraniana, alcuni funz ...

Sci alpino, Goggia: “Sensazione di dispiacere, ma grande emozione per l’oro di Bassino” “Sto abbastanza bene, il recupero procede, sono qui a Cortina e c’è una sensazione di dispiacere di non esserci soprattutto visti i risultati della stagione, però poi ho avuto una grande emozione di ...

... Ski Club Chamolé - 3 mila euro per l'organizzazione di due gare internazionali FIS e FIS Junior Regionali dimaschili e femminili svoltesi a Pila nei giorni 14 e 15 gennaio 2021; Ski Club ...... un progetto di economia circolare per trasformare gli scarponi usati in materiali di seconda generazione, che ha presentato a Cortina durante i Campionati del Mondo di2021 . L'obiettivo ...Intanto ieri nel parallelo a squadre successo della Norvegia, davanti a Svezia e Germania, con l’Italia eliminata nei quarti di finale Stando a quanto trapelato dalla Federazione iraniana, alcuni funz ...“Sto abbastanza bene, il recupero procede, sono qui a Cortina e c’è una sensazione di dispiacere di non esserci soprattutto visti i risultati della stagione, però poi ho avuto una grande emozione di ...