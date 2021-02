Sci alpino, Federica Brignone: “Mondiale non favorevole. Dovevo rischiare. È una tappa dura” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Federica Brignone è purtroppo uscita nella prima manche del gigante dei Mondiali 2021 di sci alpino alpino. La valdostana era in linea con il tempo delle migliori al secondo intermedio, poi ha purtroppo commesso un errore e non è riuscita a restare nel tracciato. La rassegna iridata si conclude mestamente per l’azzurra, la quale non può fare altro che prendere con filosofia questa giornata negativa. La nostra portacolori ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Rai: “Ovviamente non è quello che volevo uscire nella prima manche. Sono partita attaccando, facendo quello che stavo facendo in allenamento. È un peccato, il Mondiale è una gara di un giorno e bisogna rischiare: io l’ho fatto, questo è lo sport. Sicuramente non è stato un Mondiale per me ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 febbraio 2021)è purtroppo uscita nella prima manche del gigante dei Mondiali 2021 di sci. La valdostana era in linea con il tempo delle migliori al secondo intermedio, poi ha purtroppo commesso un errore e non è riuscita a restare nel tracciato. La rassegna iridata si conclude mestamente per l’azzurra, la quale non può fare altro che prendere con filosofia questa giornata negativa. La nostra portacolori ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Rai: “Ovviamente non è quello che volevo uscire nella prima manche. Sono partita attaccando, facendo quello che stavo facendo in allenamento. È un peccato, ilè una gara di un giorno e bisogna: io l’ho fatto, questo è lo sport. Sicuramente non è stato unper me ...

