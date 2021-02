Sci alpino, Cortina 2021: Lara Gut, il cerchio si è chiuso. Per l’Italia giornata no, ma quanto fatto in Coppa non si cancella (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ai Mondiali di Åre 2019 l’avevano data per finita. Tornando in Svizzera, in aereo, ai pochi fidati aveva sentenziato: «Io finita? Non sanno chi è Lara Gut». Detto, fatto. Due anni dopo si è presa tutto quel che le mancava, e con gli interessi: due ori mondiali e un bronzo in quattro gare disputate a Cortina 2021. In gigante non vinceva da cinque anni, lo ha fatto oggi, in rimonta, al termine di una gara bellissima, ricca di emozioni, corsa sul filo dei centesimi e resa gloriosa dalla classe di tante campionesse. Per una volta, senza Italia protagonista, purtroppo. Capita, anche dopo una stagione leggendaria come quella attuale, in Coppa del Mondo. Ma l’Olympia delle Tofane ha incoronato ancora Lara Gut regina, dopo il titolo di superG, impresa recentemente riuscita ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ai Mondiali di Åre 2019 l’avevano data per finita. Tornando in Svizzera, in aereo, ai pochi fidati aveva sentenziato: «Io finita? Non sanno chi èGut». Detto,. Due anni dopo si è presa tutto quel che le mancava, e con gli interessi: due ori mondiali e un bronzo in quattro gare disputate a. In gigante non vinceva da cinque anni, lo haoggi, in rimonta, al termine di una gara bellissima, ricca di emozioni, corsa sul filo dei centesimi e resa gloriosa dalla classe di tante campionesse. Per una volta, senza Italia protagonista, purtroppo. Capita, anche dopo una stagione leggendaria come quella attuale, indel Mondo. Ma l’Olympia delle Tofane ha incoronato ancoraGut regina, dopo il titolo di superG, impresa recentemente riuscita ...

