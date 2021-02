Schwazer innocente e incastrato | nel 2016 non era dopato

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Alexnelnon era un. Non aveva assunto nulla di tutto quanto gli fu addebitato alla vigilia dei Giochi di Rio de Janeiro, togliendolo di mezzo quando era il grande favorito delle prove di marcia, una storia bellissima di caduta (nel 2012) e redenzione. Lui e il suo tecnico Sandro Donati, soli contro il mondo. Quel mondo che, ha messo nero su bianco il Gip di Bolzano, Walter Pelino, "ha operato in maniera totalmente autoreferenziale non tollerando controlli dall'esterno, fino al punto di produrre dichiarazioni false". COSI' PANORAMA NELL'AGOSTO: "ALEXE'(MA NON HO LE PROVE) Alexeraed è stato. Scrive anche questo il documento che ha chiuso con il ...

capuanogio : Alex #Schwazer è innocente. Non fu doping. E’ stato incastrato. E io ripenso con i brividi a questo articolo di… - ilpost : Alex #Schwazer si è sempre detto innocente, e ora il GIP di Bolzano ora gli ha dato ragione archiviando l’indagine… - gimmisantucci : RT @g_ferraris: L'ho scritto a caldo quasi cinque anni fa, lo riposto oggi che Alex Schwazer è stato assolto da ogni accusa di doping. Qua… - SserCarlo81 : RT @g_ferraris: L'ho scritto a caldo quasi cinque anni fa, lo riposto oggi che Alex Schwazer è stato assolto da ogni accusa di doping. Qua… - ruiciccio : RT @M49liberorso: A voi sembra normale che sia stata distrutta la carriera di un Campione innocente ? #Schwazer -

, che si è sempre proclamato, ora potrebbe combattere per vedere annullata la sua squalifica: 8 anni, dal 2016 al 2024. L'obiettivo potrebbe essere un incredibile ritorno alle gare ......Bolzano Walter Pelino ha disposto l'archiviazione per il caso penale del marciatore Alex'...' delle provette per far risultato positivo l'atleta che infatti si è sempre dichiarato. L'...Il Gip rimette gli atti alla procura, chiedendo che indaghi sull'ipotesi di manipolazione delle provette di urina dell'atleta. I reati ipotizzati: falso ideologico, frode processuale e diffamazione ...Un nuovo capitolo dell'intricata storia di Alex Schwazer, campione olimpico della 50 km di marcia a Pechino 2008, è stato scritto e ha il sapore della "rivincita" per lui. Walter Pelino, Gip del Tribu ...