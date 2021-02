Schwazer, il Tribunale di Bolzano lo assolve dalle accuse di doping del 2016 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il gip del Tribunale di Bolzano ha disposto l’archiviazione del procedimento penale a carico di Alex Schwarzer; accusato, nel 2016, di aver fatto uso di sostanze dopanti. Il giudice delle indagini preliminari ha archiviato il procedimento “per non aver commesso il fatto”. Così l’atleta italiano, squalificato per 8 anni, potrà ricorrere alla Corte Federale Svizzera avverso la decisione del Tas di Losanna. “Il gip – si legge nelle conclusioni del decreto di archiviazione – ritiene accertato con alto grado di credibilità razionale che i campioni di urina prelevati ad Alex Schwazer il primo gennaio 2016 siano stati alterati allo scopo di farli risultare positivi, e dunque di ottenere la squalifica e il discredito dell’atleta, come pure del suo allenatore Sandro Donati”. Una vittoria per Alex Schwarzer che ... Leggi su italiasera (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il gip deldiha disposto l’archiviazione del procedimento penale a carico di Alex Schwarzer; accusato, nel, di aver fatto uso di sostanze dopanti. Il giudice delle indagini preliminari ha archiviato il procedimento “per non aver commesso il fatto”. Così l’atleta italiano, squalificato per 8 anni, potrà ricorrere alla Corte Federale Svizzera avverso la decisione del Tas di Losanna. “Il gip – si legge nelle conclusioni del decreto di archiviazione – ritiene accertato con alto grado di credibilità razionale che i campioni di urina prelevati ad Alexil primo gennaiosiano stati alterati allo scopo di farli risultare positivi, e dunque di ottenere la squalifica e il discredito dell’atleta, come pure del suo allenatore Sandro Donati”. Una vittoria per Alex Schwarzer che ...

