Schwazer, il gip di Bolzano archivia il caso doping: "Non ha commesso il fatto" (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Archivazione per non aver commesso il fatto”. Così il gip del Tribunale di Bolzano, Walter Pelino, ha disposto l’archiviazione del procedimento penale a carico di Alex Schwarzer. Il giudice ha infatti accolto la richiesta del pm, contestandone la tesi di “opacità” da parte di Iaaf e Wada nelle analisi che dichiararono la positività al doping del marciatore, così squalificato nell’agosto dello stesso anno, con l’accusa di recidiva al doping, per otto anni. Il Tribunale ha ritenuto, “con alto grado di credibilità”, che i campioni di urina nel 2016 furono alterati per far risultare l’atleta positivo. Lo scorso mese di dicembre, la Procura di Bolzano aveva chiesto l’archiviazione dell’intricato caso nei confronti dell’ex marciatore ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Archivazione per non averil”. Così il gip del Tribunale di, Walter Pelino, ha disposto l’zione del procedimento penale a carico di Alex Schwarzer. Il giudice ha infatti accolto la richiesta del pm, contestandone la tesi di “opacità” da parte di Iaaf e Wada nelle analisi che dichiararono la positività aldel marciatore, così squalificato nell’agosto dello stesso anno, con l’accusa di recidiva al, per otto anni. Il Tribunale ha ritenuto, “con alto grado di credibilità”, che i campioni di urina nel 2016 furono alterati per far risultare l’atleta positivo. Lo scorso mese di dicembre, la Procura diaveva chiesto l’zione dell’intricatonei confronti dell’ex marciatore ...

LiaCapizzi : Il giallo doping di Alex Schwazer. Il Gip di Bolzano Pelino scrive la parola fine sul fronte giustizia sportiva. D… - Eurosport_IT : ?? Schwazer, dopo 5 anni la fine di un incubo - RaiSport : Caso #Schwazer: il gip dispone l'archiviazione Per il giudice di #Bolzano l'atleta non ha commesso il fatto per la… - stefanoche10 : Schwazer assolto: «Non fu doping, è stato incastrato»- - Massimi41171600 : RT @TgLa7: #Doping, gip su caso #Schwazer dispone archiviazione: 'Campioni urina alterati' -