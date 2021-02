Sarà un vero ‘governo ambientalista’? Si capirà da alcuni provvedimenti (Lega permettendo) (Di giovedì 18 febbraio 2021) Un bel discorso, asciutto, ma non freddo quello del Presidente Mario Draghi al Senato, con parole molto intense sul nostro ruolo in Europa; coinvolgenti sulla nostra comune responsabilità di italiani e italiane al di là delle differenze; concrete su che cosa deve cambiare sul Piano Nazionale di recupero e resilienza, che deve diventare molto più preciso sui tempi e gli obiettivi che si vogliono raggiungere; chiare su riforme di cui si parla da tempo senza mai cavare un ragno dal buco, come quella fiscale e dell’amministrazione pubblica, ma che dette da lui diventano più credibili e perfino possibili; e anche molto importanti le parole esplicite sulla necessità della transizione ecologica non come una appendice “ambientale” di un lungo catalogo dei desideri, ma come elemento chiave per la crescita sociale ed economica, oltre che di risposta a catastrofi come la pandemia. Ma al di là ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Un bel discorso, asciutto, ma non freddo quello del Presidente Mario Draghi al Senato, con parole molto intense sul nostro ruolo in Europa; coinvolgenti sulla nostra comune responsabilità di italiani e italiane al di là delle differenze; concrete su che cosa deve cambiare sul Piano Nazionale di recupero e resilienza, che deve diventare molto più preciso sui tempi e gli obiettivi che si vogliono raggiungere; chiare su riforme di cui si parla da tempo senza mai cavare un ragno dal buco, come quella fiscale e dell’amministrazione pubblica, ma che dette da lui diventano più credibili e perfino possibili; e anche molto importanti le parole esplicite sulla necessità della transizione ecologica non come una appendice “ambientale” di un lungo catalogo dei desideri, ma come elemento chiave per la crescita sociale ed economica, oltre che di risposta a catastrofi come la pandemia. Ma al di là ...

