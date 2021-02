Santori-Picca: Su emergenza abitativa, Zingaretti e Raggi chiedano scusa (Di giovedì 18 febbraio 2021) – “L’emergenza sanitaria ha reso ancora più drammatica la carenza di edilizia popolare in Italia e soprattutto nella Capitale. Solo a Roma, infatti, oltre 200mila persone vivono in difficoltà, ben 10mila sono persone che occupano abusivamente un immobile mentre delle richieste di bonus affitto pervenute ne sono state evase appena il 20%”. A denunciarlo in una nota sono Fabrizio Santori e Monica Picca, dirigenti romani della Lega Salvini Premier. “Si tratta di una vera bomba sociale che vede migliaia di romani in difficoltà economiche per l’impossibilità di arrivare a fine mese e allo stesso tempo coinvolti in questa crisi ci sono anche i proprietari di immobili che, per via del blocco degli sfratti, vedono milioni di euro di mancati introiti. Tutto nel silenzio del governo fin qui giallorosso e di una sindaca che in quattro anni di ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 18 febbraio 2021) – “L’sanitaria ha reso ancora più drammatica la carenza di edilizia popolare in Italia e soprattutto nella Capitale. Solo a Roma, infatti, oltre 200mila persone vivono in difficoltà, ben 10mila sono persone che occupano abusivamente un immobile mentre delle richieste di bonus affitto pervenute ne sono state evase appena il 20%”. A denunciarlo in una nota sono Fabrizioe Monica, dirigenti romani della Lega Salvini Premier. “Si tratta di una vera bomba sociale che vede migliaia di romani in difficoltà economiche per l’impossibilità di arrivare a fine mese e allo stesso tempo coinvolti in questa crisi ci sono anche i proprietari di immobili che, per via del blocco degli sfratti, vedono milioni di euro di mancati introiti. Tutto nel silenzio del governo fin qui giallorosso e di una sindaca che in quattro anni di ...

