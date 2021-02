Sanremo | Al Bano escluso dalla gara Il cantante | “Lo accetto | però dico che il Festival lo conosco”

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Brutta sorpresa per Al, che si ritrova quest’annodei Big deldi. Ildi Cellino San Marco ha all’attivo ben 18 partecipazioni alla kermesse musicale, ma per questa edizione il direttore artistico Amadeus, alle prese con unquantomai problematico, non ha trovato posto. A pesare ci sarebbero i dubbi sulla canzone, non ritenuta esattamente adatta al palco dell’Ariston, ma Alincassa il colpo e difende il brano, natocollaborazione con Depsa. AldaldiChe quest’anno ildisia diverso lo sapevamo ...

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AlCarrisi (@albano_carrisi) Albano ... L'artista pugliese infatti aveva presentato ad Amadeus un brano per il Festival di...... ha scritto anche Luci a San Siro e ha lavorato con me al Festival dinel 2010. Un bacione ... Triste confessione del cantautore pugliese Al Bano che ha ammesso in un'intervista: "Mi sta facendo soffrire". I dettagli della vicenda ...Al Bano non parteciperà al Festival di Sanremo 2021. La sua canzone "Il cellulare" è stata esclusa dalla gara: "Amadeus ha detto che non era adatta".