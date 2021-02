Sanremo 2021: tra gli Extraliscio c’è il primo positivo al Covid tra i 26 big del Festival (Di giovedì 18 febbraio 2021) A meno di due settimane dall’inizio del Festival di Sanremo ecco che arriva la prima positività: si tratta di Moreno Conficconi, degli Extraliscio. Scattata la quarantena obbligatoria per la band romagnola, naturalmente, mentre vengono anche tracciati tutti i contatti. Sanremo 2021: il primo positivo al Covid-19 Lo scorso pomeriggio, la Band degli Extraliscio si è sottoposta al tampone rapido prima di entrare al Teatro Ariston per le prove. La procedura è uguale per tutti, ed è quella che metterà “in salvo” un Festival vissuto nella pericolosità di una pandemia globale. L’esito del tampone sarebbe risultato positivo esclusivamente per Moreno (il Biondo) Conficconi, rivela Ansa. Come da ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 18 febbraio 2021) A meno di due settimane dall’inizio deldiecco che arriva la prima positività: si tratta di Moreno Conficconi, degli. Scattata la quarantena obbligatoria per la band romagnola, naturalmente, mentre vengono anche tracciati tutti i contatti.: ilal-19 Lo scorso pomeriggio, la Band deglisi è sottoposta al tampone rapido prima di entrare al Teatro Ariston per le prove. La procedura è uguale per tutti, ed è quella che metterà “in salvo” unvissuto nella pericolosità di una pandemia globale. L’esito del tampone sarebbe risultatoesclusivamente per Moreno (il Biondo) Conficconi, rivela Ansa. Come da ...

