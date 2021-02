Sanremo 2021, primo caso covid tra i big in gara: cosa succede adesso (Di giovedì 18 febbraio 2021) primo caso covid tra i big in gara al Festival di Sanremo 2021: partito il tracciamento dei contatti, ecco cosa succede adesso. Sanremo Ci sarebbe il primo caso covid tra i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2021 tra i big. L’artista che sarebbe risultato positivo al covid sarebbe Moreno Conficconi, componente degli Extraliscio L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 18 febbraio 2021)tra i big inal Festival di: partito il tracciamento dei contatti, eccoCi sarebbe iltra i cantanti inal Festival ditra i big. L’artista che sarebbe risultato positivo alsarebbe Moreno Conficconi, componente degli Extraliscio L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

