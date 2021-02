Sanremo 2021, Al Bano escluso dalla gara con Il cellulare: “Una bomba che gira intorno all”orgasmo del dolore'” (Di giovedì 18 febbraio 2021) A febbraio 2020 era sul palco dell’Ariston per duettare con Romina Power come superospiti, per l’edizione 2021 AlBano Carrisi avrebbe voluto fare ritorno al Festival di Sanremo, questa volta in gara. Il brano presentato dal cantante di Cellino San Marco non è stato scelto e non ha trovato posto tra i big in gara, quest’anno ben 26: “Si intitola Il cellulare, l’ha scritta Despa, l’autore di Champagne. È un brano rivoluzionario, io voglio sempre spiazzare: nel 1982, nessuno si aspettava che avrei cantato Felicità, Amadeus ha detto che non era adatta a Sanremo. Lo accetto, però dico che il Festival lo conosco, ci sono stato 18 volte”, ha dichiarato in un’intervista al settimanale Oggi. Una proposta molto differente, come spiega l’artista pugliese: “Peccato, la canzone è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) A febbraio 2020 era sul palco dell’Ariston per duettare con Romina Power come superospiti, per l’edizioneAlCarrisi avrebbe voluto fare ritorno al Festival di, questa volta in. Il brano presentato dal cantante di Cellino San Marco non è stato scelto e non ha trovato posto tra i big in, quest’anno ben 26: “Si intitola Il, l’ha scritta Despa, l’autore di Champagne. È un brano rivoluzionario, io voglio sempre spiazzare: nel 1982, nessuno si aspettava che avrei cantato Felicità, Amadeus ha detto che non era adatta a. Lo accetto, però dico che il Festival lo conosco, ci sono stato 18 volte”, ha dichiarato in un’intervista al settimanale Oggi. Una proposta molto differente, come spiega l’artista pugliese: “Peccato, la canzone è ...

