Sanremo 2021 a rischio: i cittadini bloccano il festival (Di giovedì 18 febbraio 2021) La polizia della città di Sanremo è sull'attenti a causa di un messaggio che sta girando in questi giorni sui social; si ignora ancora la fonte del messaggio che inneggia alla rivolta e ad un blocco dell'Ariston; Alberto Intini, prefetto della città, ha anticipato che non ci saranno zone rosse, ad eccezione del teatro Ariston dove non si potrà sostare. Il festival di Sanremo ha faticato a decollare e trovare Articolo completo: dal blog SoloDonna

