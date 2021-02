Sanpellegrino, Fabiana Marchini nominata Head of sustainability (Di giovedì 18 febbraio 2021) Fabiana Marchini, cremonese, classe ‘74, è stata nominata Head of sustainability di Sanpellegrino, azienda di riferimento nel settore delle acque minerali e delle bibite non alcoliche, parte del Gruppo Nestlé. La manager, con una ventennale esperienza nel settore delle acque minerali, è responsabile di una task force creata per accelerare il viaggio di Sanpellegrino per un futuro più sostenibile. Marchini, entrata nel Gruppo a settembre 2001 in qualità di Brand manager, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità fino a diventare National account manager. In questo ruolo ha seguito il canale Take Home gestendo le negoziazioni con i maggiori attori della Gdo fino al 2014 quando è stata nominata Head of Ccsd ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 18 febbraio 2021), cremonese, classe ‘74, è stataofdi, azienda di riferimento nel settore delle acque minerali e delle bibite non alcoliche, parte del Gruppo Nestlé. La manager, con una ventennale esperienza nel settore delle acque minerali, è responsabile di una task force creata per accelerare il viaggio diper un futuro più sostenibile., entrata nel Gruppo a settembre 2001 in qualità di Brand manager, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità fino a diventare National account manager. In questo ruolo ha seguito il canale Take Home gestendo le negoziazioni con i maggiori attori della Gdo fino al 2014 quando è stataof Ccsd ...

