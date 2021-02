Salvini: “Presto parlamentari in arrivo nella Lega, non solo da M5s. Al senato il centrodestra oggi è maggioranza” (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Nelle prossime ore, e non solo dai 5 Stelle, ci saranno diverse persone che cominceranno il loro cammino con la Lega, sia alla Camera che al senato. oggi al senato Lega e Forza Italia, quindi il centrodestra, sono forza di maggioranza rispetto al Pd e 5 Stelle”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando ai cronisti fuori da Palazzo Madama. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Nelle prossime ore, e nondai 5 Stelle, ci saranno diverse persone che cominceranno il loro cammino con la, sia alla Camera che alale Forza Italia, quindi il, sono forza dirispetto al Pd e 5 Stelle”. Lo ha detto il leader della, Matteo, parlando ai cronisti fuori da Palazzo Madama. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

