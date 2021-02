Salgono i contagi, 347 morti. Ma è disastro-vaccini: bollettino, avanti così e non ce la faremo mai (Di giovedì 18 febbraio 2021) La situazione epidemiologica dell'Italia si conferma piuttosto stabile, anche se l'allarme si è alzato in vista delle prossime settimane, in cui le varianti del Covid - e in particolare quella inglese - potrebbero propiziare una nuova ondata di contagio. Per questo motivo la prudenza rimane massima al ministero della Salute, dove Roberto Speranza non può più sbagliare nella gestione della pandemia e soprattutto deve cercare di evitare un nuovo lockdown totale sull'intero territorio nazionale. Il bollettino di giovedì 18 febbraio dà conto di 13.762 contagiati, 17.771 guariti e 347 morti, quest'ultimi leggermente di meno rispetto a ieri ma comunque in linea con la media delle ultime settimane, che oscilla tra quota 300 e 400. I tamponi analizzati sono stati 288.458 con tasso di positività salito al 4,8% (+0,7 rispetto ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) La situazione epidemiologica dell'Italia si conferma piuttosto stabile, anche se l'allarme si è alzato in vista delle prossime settimane, in cui le varianti del Covid - e in particolare quella inglese - potrebbero propiziare una nuova ondata dio. Per questo motivo la prudenza rimane massima al ministero della Salute, dove Roberto Speranza non può più sbagliare nella gestione della pandemia e soprattutto deve cercare di evitare un nuovo lockdown totale sull'intero territorio nazionale. Ildi giovedì 18 febbraio dà conto di 13.762ati, 17.771 guariti e 347, quest'ultimi leggermente di meno rispetto a ieri ma comunque in linea con la media delle ultime settimane, che oscilla tra quota 300 e 400. I tamponi analizzati sono stati 288.458 con tasso di positività salito al 4,8% (+0,7 rispetto ...

