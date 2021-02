Salerno | risolto il caso del bimbo ritrovato senza genitori

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Si ènel centro storico diil mistero che aveva avvolto il ritrovamento di undi sette anni di nazionalità rumena in piazza Sedile del Campo. Il piccolo che aveva una ferita alla testa in realtà sarebbe caduto e si sarebbe fatto male da solo mentre cercava di raggiungere la mamma che si era allontanata per andare a fare la spesa. Il piccolo era fermo nel portone dell’abitazione dove vive con la mamma, appena uscita dopo un periodo di quarantena legata al Covid. A notare la predeluna signora di passaggio che ha chiesto l’ intervento dei vigili urbani. Poco dopo è arrivata la madre spaventata dall’asdel figlio ed il mistero sul ritrovamento si è chiarito. L'articolo proviene da ...

