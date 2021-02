Salerno, in corso il consiglio dell’ascolto: presentate anche due mozioni (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – È stato già definito il consiglio comunale dell’ascolto, quello che mette a confronto il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli con la compagine dei consiglieri ormai soprannominati dissidenti, un pezzo di maggioranza che ha preso le distanze, alza la voce, chiede da tempo ascolto e confronto sulle decisioni portate avanti dall’amministrazione comunale di Salerno. All’ordine del giorno della seduta iniziata dopo le 10:30 una serie di argomenti che fanno parte di proposte partite proprio dal gruppo dei consiglieri: la destinazione vincolata all’uso pubblico dell’ex Tribunale e la nascita di un’Usca pediatrica. I consiglieri dissidenti hanno anche presentato due mozioni: il conferimento della civica benemerenza agli operatori ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– È stato già definito ilcomunale, quello che mette a confronto il sindaco diVincenzo Napoli con la compagine dei consiglieri ormai soprannominati dissidenti, un pezzo di maggioranza che ha preso le distanze, alza la voce, chiede da tempo ascolto e confronto sulle decisioni portate avanti dall’amministrazione comunale di. All’ordine del giorno della seduta iniziata dopo le 10:30 una serie di argomenti che fanno parte di proposte partite proprio dal gruppo dei consiglieri: la destinazione vincolata all’uso pubblico dell’ex Tribunale e la nascita di un’Usca pediatrica. I consiglieri dissidenti hannopresentato due: il conferimento della civica benemerenza agli operatori ...

tvoggi : PORTO DI SALERNO, IN AZIONE LA STRADALE: CONTROLLI IN CORSO GUARDA IL VIDEO - bassairpinia : Sicurezza informatica, CyberChalle - tvoggi : PORTO DI SALERNO, IN AZIONE LA STRADALE: CONTROLLI IN CORSO Cinque vetture della Polizia Stradale, posizionate ai d… - irpinia24 : - salernotoday : Carnevale a Salerno, passeggiata serale sul Corso: in azione la Protezione Civile -