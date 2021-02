Rugby, Pro 14: Treviso in Galles cerca il rilancio (Di giovedì 18 febbraio 2021) Torna il Guinness Pro 14 e questo weekend si disputa la dodicesima giornata del torneo celtico. Al Parc y Scarlets di Llanelli scende in campo la Benetton Treviso contro i padroni di casa Gallesi per cercare il primo successo stagionale. I ragazzi di Kieran Crowley arrivano all’appuntamento con 10 sconfitte in campionato e l’ultimo posto nella conference B, gruppo dove ci sono anche gli Scarlets, attualmente quarti con cinque vittorie all’attivo e a un solo punto dalla top 3. I Gallesi, dunque, sono alla ricerca di un successo che possa valere i playoff, mentre per i biancoverdi l’obiettivo è iniziare a vincere in un anno povero di soddisfazioni. È una Benetton Treviso che oggettivamente guarda già al futuro, con Marco Bortolami che subentrerà a Crowley a fine stagione, ma è anche una ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 febbraio 2021) Torna il Guinness Pro 14 e questo weekend si disputa la dodicesima giornata del torneo celtico. Al Parc y Scarlets di Llanelli scende in campo la Benettoncontro i padroni di casai perre il primo successo stagionale. I ragazzi di Kieran Crowley arrivano all’appuntamento con 10 sconfitte in campionato e l’ultimo posto nella conference B, gruppo dove ci sono anche gli Scarlets, attualmente quarti con cinque vittorie all’attivo e a un solo punto dalla top 3. Ii, dunque, sono alla ridi un successo che possa valere i playoff, mentre per i biancoverdi l’obiettivo è iniziare a vincere in un anno povero di soddisfazioni. È una Benettonche oggettivamente guarda già al futuro, con Marco Bortolami che subentrerà a Crowley a fine stagione, ma è anche una ...

Ultime Notizie dalla rete : Rugby Pro Axpo Italia rinnova le collaborazioni con Modena F.C. e Zebre Rugby ... vede Axpo Italia come Gold Sponsor del club impegnato nel campionato di Lega Pro e attualmente nei ... Partnership attiva dalla stagione 2017/18 anche quella con le Zebre Rugby , impegnate questa ...

Con la svolta green di Singapore nuove opportunità per il made in Italy ...7 milioni di persone con un reddito pro capite che è il doppio rispetto a quello italiano. Meta di ... "Essere presenti qui " prosegue Martinelli - è un po' come giocare al trofeo Sei nazioni di rugby. ...

