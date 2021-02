Rugby, Pro 14: colpo Benetton Treviso, arriva l’argentino Chaparro (Di giovedì 18 febbraio 2021) Inizia a prendere forma la Benetton Treviso di Marco Bortolami. La società veneta, infatti, ha annunciato ieri l’arrivo in prima linea del pilone Francisco Nahuel Tetaz Chaparro, 32 anni, che sostituirà nella rosa biancoverde Marco Riccioni che l’anno prossimo andrà a giocare all’estero. Nato a General Madariaga, città in provincia di Buenos Aires, l’1 giugno 1989, Chaparro è alto 190 cm per 115 kg e proviene dai Bristol Bears. Nahuel è arrivato nel club inglese capolista della Gallagher Premiership lo scorso gennaio dopo un lungo trascorso con i Jaguares. Chaparro ha esordito nel 2010 con i Pampas XV, prima di passare allo Stade Français l’anno successivo. Nel 2013 il trasferimento in Galles ai Newport Gwent Dragons in PRO12, ma l’esperienza dura solo una stagione perché Nahuel torna ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 febbraio 2021) Inizia a prendere forma ladi Marco Bortolami. La società veneta, infatti, ha annunciato ieri l’arrivo in prima linea del pilone Francisco Nahuel Tetaz, 32 anni, che sostituirà nella rosa biancoverde Marco Riccioni che l’anno prossimo andrà a giocare all’estero. Nato a General Madariaga, città in provincia di Buenos Aires, l’1 giugno 1989,è alto 190 cm per 115 kg e proviene dai Bristol Bears. Nahuel èto nel club inglese capolista della Gallagher Premiership lo scorso gennaio dopo un lungo trascorso con i Jaguares.ha esordito nel 2010 con i Pampas XV, prima di passare allo Stade Français l’anno successivo. Nel 2013 il trasferimento in Galles ai Newport Gwent Dragons in PRO12, ma l’esperienza dura solo una stagione perché Nahuel torna ...

