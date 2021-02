Rugby, l’Italia in raduno in vista dell’Irlanda (Di giovedì 18 febbraio 2021) Nella tarda mattinata di oggi a Roma è iniziato il raduno Nazionale Italiana Rugby. Si avvicina il terzo match del Guinness Sei Nazioni 2021 in calendario sabato 27 febbraio alle 15.15 allo Stadio Olimpico di Roma. La partita sarà trasmessa in diretta su DMAX, canale 52 del digitale terrestre. A fare il punto ci ha pensato Luigi Troiani, team manager della Nazionale Italiana Rugby: “Alle 12 odierne è iniziato il raduno della Nazionale in preparazione del match contro l’Irlanda. Test Molecolari, riunioni e allenamenti andranno a caratterizzare il lavoro dello staff e dei giocatori presenti nel quartier generale dell’Italia presso l’NH Collection Vittorio Veneto. Domani nel pomeriggio – dopo aver ricevuto l’ufficialità dell’esito negativo dei test molecolari effettuati in giornata – è in programma la ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 febbraio 2021) Nella tarda mattinata di oggi a Roma è iniziato ilNazionale Italiana. Si avvicina il terzo match del Guinness Sei Nazioni 2021 in calendario sabato 27 febbraio alle 15.15 allo Stadio Olimpico di Roma. La partita sarà trasmessa in diretta su DMAX, canale 52 del digitale terrestre. A fare il punto ci ha pensato Luigi Troiani, team manager della Nazionale Italiana: “Alle 12 odierne è iniziato ildella Nazionale in preparazione del match contro l’Irlanda. Test Molecolari, riunioni e allenamenti andranno a caratterizzare il lavoro dello staff e dei giocatori presenti nel quartier generale delpresso l’NH Collection Vittorio Veneto. Domani nel pomeriggio – dopo aver ricevuto l’ufficialità dell’esito negativo dei test molecolari effettuati in giornata – è in programma la ...

