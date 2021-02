Rosalinda Cannavò: “Ho rischiato di morire, è stato drammatico” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Rosalinda Cannavò racconta ad Andrea Zenga un piccolo aneddoto che le è accaduto in passato sul set, dove ha rischiato di perdere la vita Nonostante sia giovanissima Rosalinda Cannavò ha raggiunto un grande successo grazie alla partecipazione ad alcuni film diretti dall’Ares alcuni anni fa. La giovane siciliana, infatti, è stata protagonista in alcuni L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 18 febbraio 2021)racconta ad Andrea Zenga un piccolo aneddoto che le è accaduto in passato sul set, dove hadi perdere la vita Nonostante sia giovanissimaha raggiunto un grande successo grazie alla partecipazione ad alcuni film diretti dall’Ares alcuni anni fa. La giovane siciliana, infatti, è stata protagonista in alcuni L'articolo proviene da Leggilo.org.

Ultime Notizie dalla rete : Rosalinda Cannavò GF Vip, Dayane Mello contro Rosalinda Cannavò: 'Fa la suora, invece...' Che tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò ci fossero delle incomprensioni e dei litigi era scontato, ma stavolta probabilmente si è superato ogni limite nella Casa del 'Grande Fratello Vip'. Altro che amicizia, tra le due ...

Grande Fratello Vip, scontro diretto fra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò: 'non ne voglio più sapere' Nuova crisi fra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò , che appena un giorno fa si erano finalmente abbracciate e chiarite. Dopo il TZ Late Show infatti, la modella brasiliana ha lanciato una graffiante provocazione all'amica per poi ...

Nuova crisi fra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, che appena un giorno fa si erano finalmente abbracciate e chiarite. Dopo il TZ Late Show infatti, la modella brasiliana ha lanciato una graffiante provocazione all'amica per poi ...