Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga a letto insieme

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Al Grande Fratello Viphanno trascorso la notte nello stesso, lasciandosi andare a confessioni tenere., dopo mesi di riflessione sulla relazione con il fidanzato Giuliano Condorelli, si è lasciata andare consotto gli occhi di milioni di italiani. Nella notte gli sposi si scambiano baci e abbracci, lasciandosi andare a importanti confessioni sul futuro dopo il reality di Canale5 : “Io ho preso una decisione importante scegliendo te. Io ti parlo di me, ma tu vedi cosa devi fare. Il mio avvicinamento qui dentro non lo vedo dovuto al fatto che qui è tutto amplificato. Alla fine io mi sarei potuta avvicinare a qualche altro ragazzo e non l’ho fatto. La realtà è ...

Nel ' Grande Fratello Vip ' il rapporto frae Dayane è ormai appeso a un filo. Da quando lasi è legata a Zenga qualcosa tra le due si è irrimediabilmente rotto. Samantha vorrebbe aiutarle ma non sa come fare, così a tarda ...Nelle ultime ore, dentro la casa del Grande Fratello Vip , è scoppiata la passione tra Andrea Zenga e. Il figlio di Walter Zenga aveva già mostrato il suo interesse per l'attrice siciliana, fidanzata da 10 anni con Giuliano Condorelli . Rapporto cheha più volte messo in ...