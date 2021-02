Romeo Bondanese: il 17enne di Formia ucciso a coltellate per difendere gli amici (Di giovedì 18 febbraio 2021) Romeo Bondanese è il 17enne che è stato ucciso a Formia durante una rissa tra ragazzi presso la terrazza antistante il ponte Tallini, nella centralissima via Vitruvio. È morto per una coltellata, per una lite innescata da “futili motivi”, come ha confermato il questore di Latina Michele Spina. Il colpo con un coltellino svizzero all’inguine ha reciso un’arteria, poi l’arresto cardiaco dopo l’arrivo in ospedale. Anche chi avrebbe inferto il colpo fatale è un ragazzino: Camillo B. e forse non aveva intenzione di uccidere. Un adolescente come tanti, calciatore e studente di un istituto tecnico. Ora si trova in un entro di accoglienza minorile di Roma dopo essere stato fermato dalla Polizia di Stato. Una banalissima lite che ha spento una vita e ne ha rovinata un’altra. Anche se il questore precisa che ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021)è ilche è statodurante una rissa tra ragazzi presso la terrazza antistante il ponte Tallini, nella centralissima via Vitruvio. È morto per una coltellata, per una lite innescata da “futili motivi”, come ha confermato il questore di Latina Michele Spina. Il colpo con un coltellino svizzero all’inguine ha reciso un’arteria, poi l’arresto cardiaco dopo l’arrivo in ospedale. Anche chi avrebbe inferto il colpo fatale è un ragazzino: Camillo B. e forse non aveva intenzione di uccidere. Un adolescente come tanti, calciatore e studente di un istituto tecnico. Ora si trova in un entro di accoglienza minorile di Roma dopo essere stato fermato dalla Polizia di Stato. Una banalissima lite che ha spento una vita e ne ha rovinata un’altra. Anche se il questore precisa che ...

