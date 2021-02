Roma. Veleno sul marciapiede per non far avvicinare i cani: ‘Non li voglio vicino casa’ (Di giovedì 18 febbraio 2021) Non ha sparso briciole di pane in strada, ma Veleno per non far avvicinare i cani. Sembra incredibile, eppure è successo e a denunciare il fatto con lungo post su Facebook correlato da foto è stata l’associazione Earth ODV. Siamo a Roma, nel VI Municipio, in zona Torre Angela: qui le guardie zoofile Earth hanno notato, nei pressi di una colonia felina, una copiosa polvere insetticida. Immediatamente, come raccontano, hanno allertato la Polizia Locale: è stata rintracciata la persona che aveva deciso di inondare la strada con il Veleno per non far avvicinare i cani alla sua proprietà. La spiegazione data? Non venivano raccolti gli escrementi degli animali. Leggi anche: III Municipio. Escrementi di cane sui marciapiedi, padroni minacciati: ‘Abbiamo disseminato nel ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 18 febbraio 2021) Non ha sparso briciole di pane in strada, maper non far. Sembra incredibile, eppure è successo e a denunciare il fatto con lungo post su Facebook correlato da foto è stata l’associazione Earth ODV. Siamo a, nel VI Municipio, in zona Torre Angela: qui le guardie zoofile Earth hanno notato, nei pressi di una colonia felina, una copiosa polvere insetticida. Immediatamente, come raccontano, hanno allertato la Polizia Locale: è stata rintracciata la persona che aveva deciso di inondare la strada con ilper non faralla sua proprietà. La spiegazione data? Non venivano raccolti gli escrementi degli animali. Leggi anche: III Municipio. Escrementi di cane sui marciapiedi, padroni minacciati: ‘Abbiamo disseminato nel ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma Veleno Campagna atea a difesa della pillola abortiva RU - 486 ... martedì, ha stazionato diverse ore davanti al Liceo Giulio Cesare di Roma. Una tappa evidentemente ... La realtà sulla Ru 486 è che si tratta di un veleno, come abbiamo ricordato con la nostra campagna".

Giulia Tofana, la serial killer palermitana di 500 anni fa ... espresse il sospetto di essere stato avvelenato proprio con quel misterioso veleno, composto di arsenico e antimonio che tanta paura aveva seminato tra Palermo e Roma, molto tempo prima che il ...

Roma, scoperta discarica a cielo aperto al Tufello. Virginia Raggi: «Zozzoni» APPROFONDIMENTI LATINA PAY Discarica sulla Migliara 45 il caso al Parco del Circeo UMBRIA PAY Rifiuti, la sfida degli ambientalisti bloccata dal blitz di un. La discarica a cielo aperto si trovava in ...

Giulia Tofana, la serial killer palermitana di 500 anni fa Molti siciliani non conoscono la storia della prima assassina seriale italiana, Giulia Tofana. Un articolo su Vintage News, torna a fare parlare di lei e di quella pagina di storia nera palermitana de ...

