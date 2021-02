Roma, spaccio di “shaboo” in zona Marconi: due persone arrestate (FOTO) (Di giovedì 18 febbraio 2021) spaccio in zona Marconi. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro hanno arrestato due cittadini del Bangladesh di 24 e 32 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di una mirata attività antidroga, dopo averli tenuti d’occhio mentre si aggiravano con fare equivoco nel centro della Capitale, i Carabinieri sono arrivati all’abitazione dove vivono, in zona Marconi, dove i sospettati hanno incontrato un giovane a cui hanno consegnato degli involucri. Immediatamente fermati e perquisiti, i pusher sono stati trovati in possesso di alcune dosi di shaboo e denaro contante: le verifiche sono state estese all’abitazione, dove sono stati sequestrati altri 33 g. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 18 febbraio 2021)in. I Carabinieri del Nucleo Operativo della CompagniaCentro hanno arrestato due cittadini del Bangladesh di 24 e 32 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine, per detenzione edi sostanze stupefacenti. Nel corso di una mirata attività antidroga, dopo averli tenuti d’occhio mentre si aggiravano con fare equivoco nel centro della Capitale, i Carabinieri sono arrivati all’abitazione dove vivono, in, dove i sospettati hanno incontrato un giovane a cui hanno consegnato degli involucri. Immediatamente fermati e perquisiti, i pusher sono stati trovati in possesso di alcune dosi die denaro contante: le verifiche sono state estese all’abitazione, dove sono stati sequestrati altri 33 g. ...

