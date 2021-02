Roma, senti Peccenini: 'Ci mettevamo il cuore come i nostri tifosi' (Di giovedì 18 febbraio 2021) N el 1975 la Roma giocò in assoluto la sua prima partita di Coppa Uefa contro i bulgari del Dunav Rose. In quella squadra, fresca del sorpasso storico sulla Lazio grazie al gol di Prati nel derby, c'... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 18 febbraio 2021) N el 1975 lagiocò in assoluto la sua prima partita di Coppa Uefa contro i bulgari del Dunav Rose. In quella squadra, fresca del sorpasso storico sulla Lazio grazie al gol di Prati nel derby, c'...

Lucyaglam : RT @ziaiaia3: Come fai a raccontà Trastevere in italiano co Trilussa e Belli che te guardano Come fai a descrive vicoli de storia mischiat… - sportli26181512 : Roma, senti Peccenini: 'Ci mettevamo il cuore come i nostri tifosi': L'ex difensore giocò la prima Coppa Uefa della… - akaranoel : RT @ziaiaia3: Come fai a raccontà Trastevere in italiano co Trilussa e Belli che te guardano Come fai a descrive vicoli de storia mischiat… - lisadagliocchib : RT @ziaiaia3: Come fai a raccontà Trastevere in italiano co Trilussa e Belli che te guardano Come fai a descrive vicoli de storia mischiat… - mic_mic75 : RT @ziaiaia3: Come fai a raccontà Trastevere in italiano co Trilussa e Belli che te guardano Come fai a descrive vicoli de storia mischiat… -