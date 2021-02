Roma | razzia nell’auto in sosta | ladro in azione pizzicato dalla Polizia | ecco cosa era riuscito a rubare

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 18 febbraio 2021) E’ stato notato armeggiare nei pressi di un’auto inma lui, M.H, cittadino del Bangladesh di 48 anni – con vari precedenti – quando ha visto laha tentato di scappare in direzione di Piazza Nevio. E’ successo alle 4.15 di giovedì 18 febbraio, in via Massimi durante un controllo del territorio da parte gli agenti delladi Stato del commissariato Monte Mario. I fatti Il 48enne che ha tentato di fuggire, è stato inseguito e bloccato. Nel borsello nascondeva un cacciavite a taglio, un paio di guanti neri e una torcia. Nel giubbino, invece, gli agenti hanno trovato 3605 euro in banconote di vario taglio. Gli accertamenti successivi hanno evidenziato la rottura del vetro anteriore del veicolo completamente rovistato. Una volta contattato il proprietario del mezzo, titolare di una azienda agricola, quest’ultimo ha ...