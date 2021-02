Roma, Fonseca apre al tandem Dzeko-Mayoral: “Vediamo in futuro” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Buona la prima per la Roma: l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League si rivela decisamente positiva per i giallorossi. La squadra capitolina si impone per 2-0 sul campo dello Sporting Braga.LE PAROLE DI FonsecaIl tecnico Paulo Fonseca commenta la vittoria della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "Una dimostrazione di grande spirito di squadra. Abbiamo avuto problemi con i difensori centrali, ma siamo riusciti a vincere. Dzeko ha giocato bene, Borja Mayoral è entrato bene. Tutta la squadra ha giocato bene. Non ho parlato con il dottore, domani valuteremo le condizioni di Ibanez e Cristante, sarà difficile averli con noi per domenica contro il Benevento. Dzeko e Mayoral insieme? Vediamo in futuro. La squadra sta giocando ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 18 febbraio 2021) Buona la prima per la: l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League si rivela decisamente positiva per i giallorossi. La squadra capitolina si impone per 2-0 sul campo dello Sporting Braga.LE PAROLE DIIl tecnico Paulocommenta la vittoria della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "Una dimostrazione di grande spirito di squadra. Abbiamo avuto problemi con i difensori centrali, ma siamo riusciti a vincere.ha giocato bene, Borjaè entrato bene. Tutta la squadra ha giocato bene. Non ho parlato con il dottore, domani valuteremo le condizioni di Ibanez e Cristante, sarà difficile averli con noi per domenica contro il Benevento.insieme?in. La squadra sta giocando ...

SkySport : Braga-Roma, Fonseca: 'Grande spirito di squadra. Dzeko? Importante segni, non la fascia' - angelomangiante : Una serata europea dominando il Braga, terzo nel campionato portoghese a un solo punto dal Porto. Roma compatta, so… - FcInterNewsit : Roma, Tiago Pinto: 'Dzeko questione esagerata. Lui e Fonseca hanno risolto' - gianlucamartel8 : RT @augustociardi75: È ma lo #SportingBraga non è una big europea, non è lo United o il Tottenham, quindi non vale, devi battere le big ??… - EffeZio : @RInfascelli @PFonsecaCoach D’accordo su Fonseca. Bellissima però no, almeno per me. Cose buone ma anche oggi lungh… -