Roma, ad aprile l’aumento di capitale: già versati 150 milioni (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, la famiglia Friedkin prepara l’aumento di capitale per la Roma al fine di aumentare la liquidità: 150 milioni già versati Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, entro fine aprile la proprietà della Roma porterà a termine l’aumento di capitale deliberato in precedenza per il mese di dicembre. Tale decisione, si legge sulla rosea, è dovuta alle esigenze di liquidità del club in vista della prossima sessione di calciomercato. Dei 210 milioni d euro di aumento di capitale deliberati, la famiglia Friedkin, nuovi proprietari del club giallorosso, ne ha già versati 150. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 febbraio 2021), la famiglia Friedkin preparadiper laal fine di aumentare la liquidità: 150giàSecondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, entro finela proprietà dellaporterà a terminedideliberato in precedenza per il mese di dicembre. Tale decisione, si legge sulla rosea, è dovuta alle esigenze di liquidità del club in vista della prossima sessione di calciomercato. Dei 210d euro di aumento dideliberati, la famiglia Friedkin, nuovi proprietari del club giallorosso, ne ha già150. Leggi su Calcionews24.com

virginiaraggi : Roma si conferma al centro dei grandi eventi internazionali. Torna all’Eur il 10 aprile la Formula E, il Campionato… - giornaleradiofm : Inps: per cig Covid fino a gennaio 4,2 mld ore: (ANSA) - ROMA, 18 FEB - L'Inps ha autorizzato da aprile 2020 a genn… - giornaleradiofm : Cortina: Goggia, 'sugli sci ad aprile, preparo Olimpiadi': (ANSA) - ROMA, 18 FEB - 'Conto di tornare sugli sci ad a… - smilypapiking : RT @FrancescoDeBen8: Si vota per il sindaco di Roma ad aprile e ancora non ci sono i candidati. Il M5S non vuole riconfermare la Raggi, il… - siamo_la_Roma : ??? La famiglia #Friedkin sempre più vicina alle esigenze della società ?? Entro fine aprile termineranno l’aumento d… -