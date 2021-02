Rocco Casalino | dopo il pianto le ambizioni | “Il mio futuro è in Parlamento”

(Di giovedì 18 febbraio 2021)la commozione nel giorno di saluti a Conte e le dichiarazioni nei giorni scorsi in merito alle proposte lavorative ricevute,afferma di essere interessato ad entrare in. Unin: cosìvede il suo avvenirele dimissioni obbligate dal ruolo di portavoce del premier Giuseppe Conte rassegnate L'articolo proviene da Leggilo.org.

stanzaselvaggia : Ho intervistato Rocco Casalino per Il Fatto. - fanpage : Appena uscito, il libro di Rocco Casalino è balzato ai primi posti nelle classifiche dei libri più venduti. - fattoquotidiano : ROCCO CASALINO “Ho sbagliato a fidarmi dei giornalisti. Ora ho paura di essere registrato e filmato” L'intervista d… - infoitinterno : Mario Draghi ha scelto chi deve sostituire Rocco Casalino, e vuole uno stile diverso - arcocielo : Rocco Casalino ad Accordi&Disaccordi (Nove): 'Più grave lo strappo di Salvini o di Renzi? Il secondo, gli italiani… -

Ultime Notizie dalla rete : Rocco Casalino

Approfondisci: Tutto su Mario Draghi, l'ex portavoce di Conte rivela quale sarà il suo futuro in politicaApprofondisci: Governo Draghi: il premier in Senato per chiedere la fiducia, il suo discorso prima del voto, l'ex portavoce di Conte rivela quale sarà il suo futuro in politicaDice: ‘Superato Obama nella classifica Amazon’”. Ciò non toglie che l’autobiografia di Casalino stia ottenendo un ottimo successo editoriale, segno che il tour promozionale sta sortendo i suoi effetti ...Diceva Casalino: «Non ce ne fregherà veramente niente, ci sarà una cosa ai coltelli proprio». C’è in atto un processo di canonizzazione a reti unificate e riguarda Rocco Casalino, portavoce dell’ex pr ...