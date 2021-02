Roberto Zappulla | il marito di Maria Teresa contro Zorzi e Orlando | il video che smaschera i due

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 18 febbraio 2021) L’eliminazione diRuta crea ancora delle polemiche Chi segue il Grande Fratello Vip 5 sa perfettamente cheRuta è stata eliminata attraverso il televoto e dopo cinque mesi è tornata a riabbracciare il compagno. Tuttavia le polemiche dovute all’addio al reality show di Canale 5 sono ancora accese. Infatti, nella puntata in onda lunedì sera l’ex gieffina è rientrata nel loft di Cinecittà per avere un confronto con gli ex inquilini e togliersi qualche soddisfazione. La donna ha detto a Stefaniae Tommasodi aver visto alcune clip nelle quali loro dicono delle cose brutte nei suoi confronti. “Mi sono sentita tradita da loro. Ho sempre parlato con loro ed ero sicura che loro mi avessero compresa ...