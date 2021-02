Roberto Cingolani, il super Ministro della transizione tecnologica (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il Movimento Cinque Stelle aveva inserito la creazione del ministero della transizione ecologica come conditio sine qua non per accogliere il nuovo esecutivo. A Roberto Cingolani il compito di portare a compimento questo lavoro Nome: Roberto Cingolani Ministero: Ministro della transizione ecologica Partito: Tecnico Data di nascita: 23 dicembre 1961 Luogo di nascita: Milano Età: 59 anni Famiglia: Sposato con Nassia, 3 figli Professione: Docente – Fisico Titolo di studi: Laurea in Fisica Account social: https://www.linkedin.com/in/Roberto-Cingolani-ctio/ Roberto Cingolani, il CV del Ministro della ... Leggi su chenews (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il Movimento Cinque Stelle aveva inserito la creazione del ministeroecologica come conditio sine qua non per accogliere il nuovo esecutivo. Ail compito di portare a compimento questo lavoro Nome:Ministero:ecologica Partito: Tecnico Data di nascita: 23 dicembre 1961 Luogo di nascita: Milano Età: 59 anni Famiglia: Sposato con Nassia, 3 figli Professione: Docente – Fisico Titolo di studi: Laurea in Fisica Account social: https://www.linkedin.com/in/-ctio/, il CV del...

