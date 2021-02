Roberto Baggio arriva su Netflix con Il Divin Codino, un film diretto da Letizia Lamartire (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roberto Baggio arriva su Netflix con un documentario che racconta la sua vita dentro e fuori dal campo. Nel giorno del suo 54esimo compleanno, 18 febbraio, arriva la conferma ufficiale dalla piattaforma di streaming più famosa la mondo. Il campione italiano avrà un film tutto suo sotto la regia di Letizia Lamartire. >> “Dietro i suoi occhi”, cast e trama della serie tv Netflix: viaggio in «una pericolosa rete di segreti» Roberto Baggio Netflix Roberto Baggio è il campione italiano per eccellenza. Nel giorno del suo 54esimo compleanno, Netflix conferma che il film sul Raffaello del calcio si farà. Il documentario ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 18 febbraio 2021)sucon un documentario che racconta la sua vita dentro e fuori dal campo. Nel giorno del suo 54esimo compleanno, 18 febbraio,la conferma ufficiale dalla piattaforma di streaming più famosa la mondo. Il campione italiano avrà untutto suo sotto la regia di. >> “Dietro i suoi occhi”, cast e trama della serie tv: viaggio in «una pericolosa rete di segreti»è il campione italiano per eccellenza. Nel giorno del suo 54esimo compleanno,conferma che ilsul Raffaello del calcio si farà. Il documentario ...

