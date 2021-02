Riverdale 5X05: trama, anticipazioni, promo, spoiler, streaming (Di giovedì 18 febbraio 2021) L’episodio di Riverdale 5X05 va in onda sulla The CW mercoledì 17 febbraio 2021. Ecco di seguito trama, promo, anticipazioni e streaming. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. DOVE VEDERE LA QUARTA STAGIONE L’episodio di Riverdale 5X05 si intitola Chapter Eighty-One: The Homecoming, che tradotto significa letteralmente “Capitolo ottantuno: il ritorno”. La breve sinossi rilasciata dall’emittente americana rivela qualche anticipazione sulla trama. Dopo essere tornata a casa, la gang presto realizza che il Riverdale High rischia di perdere i fondi. Betty a casa trova Alice e gemelli ma non Polly, che dice di lavorare in un night club, ma Archie l’ha vista con i Ghoulies e sospetta che usi ... Leggi su cubemagazine (Di giovedì 18 febbraio 2021) L’episodio diva in onda sulla The CW mercoledì 17 febbraio 2021. Ecco di seguito. ATTENZIONE: l’articolo contiene. DOVE VEDERE LA QUARTA STAGIONE L’episodio disi intitola Chapter Eighty-One: The Homecoming, che tradotto significa letteralmente “Capitolo ottantuno: il ritorno”. La breve sinossi rilasciata dall’emittente americana rivela qualche anticipazione sulla. Dopo essere tornata a casa, la gang presto realizza che ilHigh rischia di perdere i fondi. Betty a casa trova Alice e gemelli ma non Polly, che dice di lavorare in un night club, ma Archie l’ha vista con i Ghoulies e sospetta che usi ...

flaviorizziii : ho stoppato legacies , e ora stoppo pure riverdale dopo quello che so che succede nella 5x05 , infatti non lo guardo. - nerdylandit : Non vediamo l'ora di vedere questa sera Riverdale 5x05!! Nel mentre se non avete ancora visto il nostro ultimo vide… - DanielaLiloia : Premesso che all'inizio ero team #Barchie ma poi dopo aver visto Jug e Betty quella ship ha perso il senso e di cer… - FastSubITA : RIVERDALE 5x05 'Chapter eighty-one : the homecoming' traduzione a cura di Subside pubblicato nel nostro canale tel… - camebcktome : riverdale 5x05 let's go -

