Ritorno di fiamma per Marco Borriello: avvistato ad una festa a Milano insieme a… (Di giovedì 18 febbraio 2021) La vita sentimentale di Marco Borriello è un tema sempre molto gradito da siti e riviste di gossip. Da Belen Rodriguez a Nina Senicar sono tantissime le conquiste del calciatore rubacuori.caption id="attachment 64957" align="alignnone" width="1024" Instagram/captionRitorno di fiammaSecondo quanto raccontato dalla rivista Oggi Marco è tornato in pista: "Tra Borriello e Bianca Brandolini è riscoppiata una passione furente e a Milano sono stati visti insieme più volte in questi giorni. Dopo essere stati pizzicati davanti a una pizzeria in pieno giorno, i due hanno anche partecipato ad un compleanno in un noto locale meneghino in zona Arena al compleanno di Giuseppe Cipriani. Compleanno assai movimentato con tanto di irruzione di cinque pattuglie della ... Leggi su golssip (Di giovedì 18 febbraio 2021) La vita sentimentale diè un tema sempre molto gradito da siti e riviste di gossip. Da Belen Rodriguez a Nina Senicar sono tantissime le conquiste del calciatore rubacuori.caption id="attachment 64957" align="alignnone" width="1024" Instagram/captiondiSecondo quanto raccontato dalla rivista Oggiè tornato in pista: "Trae Bianca Brandolini è riscoppiata una passione furente e asono stati vistipiù volte in questi giorni. Dopo essere stati pizzicati davanti a una pizzeria in pieno giorno, i due hanno anche partecipato ad un compleanno in un noto locale meneghino in zona Arena al compleanno di Giuseppe Cipriani. Compleanno assai movimentato con tanto di irruzione di cinque pattuglie della ...

watermelonrec : La sciary ha un ritorno... di fiamma #Chilhavisto - Rosanna52702609 : @beatric36877032 Perché ha commentato il video di Flavio dove lui scrive: stasera cucino io e lei gli commenta : br… - Rosanna52702609 : Dite che il like l ha messo perché ci percula? E già tutti stavamo parlando di Fb (che poi visto che con Pier sono… - Debgreg__ : @angelachilelli Boh io lo spero per lei il bene per il figlio ci sta tutto ma spero non in un ritorno di fiamma ho un brutto presentimento - angeIsss : Ok il palo, ok non parlarci più, ma cristo non mi meritavo il ritorno in scena della “vecchia” fiamma -