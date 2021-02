Ritorna il business dell’accoglienza: ecco i dati degli ultimi anni (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb – Ritorna il business dell’accoglienza? L’ex maggioranza formata dal Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle con il Decreto immigrazione ha in pratica cancellato i Decreti sicurezza di Matteo Salvini, reintroducendo la protezione umanitaria e avviando nuovamente il business dell’accoglienza. Già con l’insediamento del governo Conte bis, i tribunali a cui avevano fatto ricorso diversi immigrati, che avevano ricevuto un diniego alla richiesta di asilo, si erano resi protagonisti per aver emesso sentenze assurde. business dell’accoglienza, il ritorno Si ipotizza per il 2021, con il nuovo governo Draghi, con un’opposizione rappresentata solo da Fratelli d’Italia e con il Decreto immigrazione diventato legge (già pubblicizzato dalla rete dei trafficanti ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb –il? L’ex maggioranza formata dal Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle con il Decreto immigrazione ha in pratica cancellato i Decreti sicurezza di Matteo Salvini, reintroducendo la protezione umanitaria e avviando nuovamente il. Già con l’insediamento del governo Conte bis, i tribunali a cui avevano fatto ricorso diversi immigrati, che avevano ricevuto un diniego alla richiesta di asilo, si erano resi protagonisti per aver emesso sentenze assurde., il ritorno Si ipotizza per il 2021, con il nuovo governo Draghi, con un’opposizione rappresentata solo da Fratelli d’Italia e con il Decreto immigrazione diventato legge (già pubblicizzato dalla rete dei trafficanti ...

