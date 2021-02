Riparte la nostra economia grazie ai risultati del Patto per l’Export (Di giovedì 18 febbraio 2021) I dati ISTAT sul 2020, annus horribilis per l’economia globale, ci consegnano due analisi molto importanti per il nostro Paese. La prima è che l’Export è ripartito. Da un -16.9% della prima metà dell’anno, condizionata dai lockdown, si è chiuso l’anno con un -9,7% rispetto al 2019, ma con un dicembre 2020 che ci consegna addirittura un +3,3% tendenziale, quindi sul dicembre 2019. Un dato incredibile. La seconda è che il nostro Sistema ha una resilienza che altri non hanno. Questo è testimoniato da una cifra record della bilancia commerciale che segna +63.6 miliardi di euro (+13% sul 2019!!!). E i nostri competitor? Anche nel raffronto con loro i dati sono eccellenti, infatti rispetto al nostro -9.7%, sostanzialmente identico a Germania (-9.3%) e Spagna (-10%), hanno fatto nettamente peggio Regno Unito, Francia, Stati Uniti e Giappone con perdite fino ... Leggi su ilblogdellestelle (Di giovedì 18 febbraio 2021) I dati ISTAT sul 2020, annus horribilis per l’globale, ci consegnano due analisi molto importanti per il nostro Paese. La prima è cheè ripartito. Da un -16.9% della prima metà dell’anno, condizionata dai lockdown, si è chiuso l’anno con un -9,7% rispetto al 2019, ma con un dicembre 2020 che ci consegna addirittura un +3,3% tendenziale, quindi sul dicembre 2019. Un dato incredibile. La seconda è che il nostro Sistema ha una resilienza che altri non hanno. Questo è testimoniato da una cifra record della bilancia commerciale che segna +63.6 miliardi di euro (+13% sul 2019!!!). E i nostri competitor? Anche nel raffronto con loro i dati sono eccellenti, infatti rispetto al nostro -9.7%, sostanzialmente identico a Germania (-9.3%) e Spagna (-10%), hanno fatto nettamente peggio Regno Unito, Francia, Stati Uniti e Giappone con perdite fino ...

