Ricerca, progetti congiunti Italia-India: candidature entro il 9 aprile (Di giovedì 18 febbraio 2021) Italia e India lanciano un avviso per la raccolta di progetti congiunti di Ricerca. Nell’ambito del Programma Esecutivo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica per il triennio 2021-2023, la Direzione Generale per la promozione del Sistema Paese, Ufficio IX del Maeci, e il ministero della Scienza e Tecnologia del Governo Indiano, invitano a presentare proposte progettuali congiunte nell’ambito dei seguenti schemi di finanziamento: mobilità dei Ricercatori, progetti di grande rilevanza e creazione di reti di eccellenza. La scadenza del bando, riferisce la Farnesina, è il 9 aprile 2021. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 18 febbraio 2021)lanciano un avviso per la raccolta didi. Nell’ambito del Programma Esecutivo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica per il triennio 2021-2023, la Direzione Generale per la promozione del Sistema Paese, Ufficio IX del Maeci, e il ministero della Scienza e Tecnologia del Governono, invitano a presentare proposte progettuali congiunte nell’ambito dei seguenti schemi di finanziamento: mobilità deitori,di grande rilevanza e creazione di reti di eccellenza. La scadenza del bando, riferisce la Farnesina, è il 92021. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

InforGiovani : #Cern di #Ginevra, opportunità anche da remoto per #studenti e #laureati L'Organizzazione europea per la ricerca n… - crivigevano : Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Tre vaccini, i primi tre. Quanti e quali sonoi prossimi possibili vaccini in arrivo?… - FIRST_ARTER : RT @Arter_ER: ??Call for expression of interest ???? ART-ER invita a manifestare il proprio interesse ad entrare nell’elenco di esperti di ser… - PasCoNaples : RT @f_ronchetti: Ripartiamo a firmare e diffondere lettera per #PianoAmaldi ora indirizzata al PdC #MarioDraghi e alla Ministra @MessaCrist… - fordeborah5 : RT @f_ronchetti: Ripartiamo a firmare e diffondere lettera per #PianoAmaldi ora indirizzata al PdC #MarioDraghi e alla Ministra @MessaCrist… -