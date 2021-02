(Di giovedì 18 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Ieri il Senato ha votato la fiducia al Governo Draghi. Abbiamo a Palazzo Chigi l’italiano più stimato nel mondo, una maggioranza molto ampia e senza compravendita di senatori, i 209 miliardi europei in buone mani, lo spread che scende, la destra che è spaccata, molte conversioni all’europeismo, i grillini estremisti fuori dalla maggioranza, il ritorno della competenza, i professionisti a pagamento dei talk show spiazzati dalla politica. Non male, dai. E c’è ancora chi dice che è stato un errore aprire unaalche, qui sila. Viva il coraggio, viva l’Italia”. Lo scrive su Facebook il leader di Italia Viva, Matteo.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

petergomezblog : Cari amici, care amiche questa sera sul @nove dopo #Crozza intervisterò per #laconfessione Gianluigi Paragone. Pa… - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) - 'Ieri il Senato ha votato la fiducia al Governo Draghi. Abbiamo a Palazzo Chigi l'italiano più s… - TV7Benevento : **Governo: Renzi, 'destra spaccata, M5s estremisti fuori, altro che buio...'**... - CorriereCitta : Renzi “Altro che crisi al buio, si vede la luce” - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Renzi “Altro che crisi al buio, si vede la luce” - -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi Altro

che buio, qui si vede la luce. Viva il coraggio, viva l'Italia". Lo scrive su Facebook il leader di Italia viva Matteo, commentando il voto di fiducia al governo di ieri in Senato. . 18 ...Che il governo Conte " trovatosi pera dover gestire una situazione inimmaginabile e che ... così come era chiaro che lo scalpitante Matteo, detto il Mr. Bean de' noantri, aveva astutamente ...Altro che buio, qui si vede la luce. Viva il coraggio, viva l'Italia". Lo scrive su Facebook il leader di Italia viva Matteo Renzi, commentando il voto di fiducia al governo di ieri in Senato. (ANSA).Non male, dai. E c’è ancora chi dice che è stato un errore aprire una crisi al buio. Altro che buio, qui si vede la luce. Viva il coraggio, viva l’Italia”. Lo scrive su Facebook il leader di Italia ...