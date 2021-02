Renzi “Altro che crisi al buio, si vede la luce” (Di giovedì 18 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Ieri il Senato ha votato la fiducia al Governo Draghi. Abbiamo a Palazzo Chigi l’italiano più stimato nel mondo, una maggioranza molto ampia e senza compravendita di senatori, i 209 miliardi europei in buone mani, lo spread che scende, la destra che è spaccata, molte conversioni all’europeismo, i grillini estremisti fuori dalla maggioranza, il ritorno della competenza, i professionisti a pagamento dei talk show spiazzati dalla politica. Non male, dai. E c’è ancora chi dice che è stato un errore aprire una crisi al buio. Altro che buio, qui si vede la luce. Viva il coraggio, viva l’Italia”. Lo scrive su Facebook il leader di Italia Viva, Matteo Renzi.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 18 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Ieri il Senato ha votato la fiducia al Governo Draghi. Abbiamo a Palazzo Chigi l’italiano più stimato nel mondo, una maggioranza molto ampia e senza compravendita di senatori, i 209 miliardi europei in buone mani, lo spread che scende, la destra che è spaccata, molte conversioni all’europeismo, i grillini estremisti fuori dalla maggioranza, il ritorno della competenza, i professionisti a pagamento dei talk show spiazzati dalla politica. Non male, dai. E c’è ancora chi dice che è stato un errore aprire unaalche, qui sila. Viva il coraggio, viva l’Italia”. Lo scrive su Facebook il leader di Italia Viva, Matteo.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

petergomezblog : Cari amici, care amiche questa sera sul @nove dopo #Crozza intervisterò per #laconfessione Gianluigi Paragone. Pa… - ItaliaRecord : @MarleyBrandy @marattin Secondo me non si escludono a vicenda anzi sono uno conseguenza dell'altro. Renzi fa delle… - VALUMAR3 : @angelofusco1966 @matteorenzi ANGELO, LASCIA PERDERE L'IRONIA che ti viene male, non è cosa per Te. Per appuntarti… - algirone : RT @Keynesblog: L'effetto Draghi, se mai c'è stato, è già finito. Altro che 'sei il nostro MES'. Il decennale viaggia intorno a 0,6%, addir… - Elisabe16215982 : @La7tv @TeresaBellanova Che sconcerto quando in conferenza stampa Renzi ha annunciato le dimissioni sue e della sua… -